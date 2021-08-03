Türkiye Son dakika... Ege Denizi'nde 5 büyüklüğünde deprem

Son dakika... Ege Denizi'nde 5 büyüklüğünde deprem

Türkiye

Son dakika... Ege Denizi'nde 5 büyüklüğünde deprem

Son dakika... Ege Denizi Datça açıklarında 5.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

03 Ağustos 2021, Salı 16:03 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Ege Denizi'nde, Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında Richter ölçeğine göre 5 büyüklüğünde derem meydana geldi. Depremde can ve mal kaybı yaşanmadı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı’nın merkez üssünü Muğla’nın Datça ilçesinin 55.89 kilometre açığı olarak saptadığı deprem, saat 15.38'de meydana geldi. Yerin 7.61 kilometre derinliğinde olan deprem Datça'nın kırsal Yazıköy, Cumalı, Yakaköy, Sındı ve Mesudiye mahalleleri ile İzmir ve Bodrum'da da hafif hissedildi.

Kısa süreli paniğe neden olan depremde, can ve mal kaybı yaşanmadı.

Yazarlarımızdan
Hakan Çelik
Yangın üzerinden kavga yakışmıyor
Hakan Çelik
Murat Çelik
Hep birlikte mücadele edeceğiz
Murat Çelik
Oral Çalışlar
Taliban’ın dönüşü ve Afgan kadınları…
Oral Çalışlar
Rauf Tamer
Kısa bir mola
Rauf Tamer
Banu Şen
Siz Çeşme'yi sadece turizm cenneti mi bilirdiniz? Çeşme'den artık sakız damlıyor
Banu Şen
Şirin Sever
Felaket içinde felaket yaşamak bizimkisi…
Şirin Sever
Murat Gülderen
Teknoloji devlerinin CEO'larından altın öneriler
Murat Gülderen
Erkut Can
Genç Afganlar nereye geliyor?
Erkut Can
Büşra Özbelli
Tavşan Ralph kısa filmini paylaşmaya yüzüm yok
Büşra Özbelli
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Marmaris, Bodrum, Köyceğiz, Milas, Antalya, Manavgat, Uşak yangınları söndü mü? İşte orman yangınlarında son durum