Son dakika: Ege'de peş peşe depremler! Önce Muğla ardından Yunanistan sallandı
Son dakika haberi... Ege'nin iki yakasında depremler art arda gerçekleşti. AFAD depremlerle ilgili açıklama yaptı. İlk deprem Muğla açıklarında saat 7.50'de ikinci deprem ise 15 dakika sonra Yunanistan'da oldu.
20 Temmuz 2021, Salı 09:06 Son Güncelleme:
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Son dakika haberine... Ege'de peş peşe depremler meydana geldi. AFAD'ın duyurduğuna göre, ilk deprem 07:50'de Muğla açıklarında meydana gelirken, sadece 15 dakika sonra Yunanistan da sallandı.
AFAD DEPREMLERİN BÜYÜKLÜĞÜNÜ AÇIKLADI
AFAD'in açıkladığına göre, saat 07:50'de Muğla'ya bağlı Datça açıklarında 3.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Ege Denizi'nde meydana gelen depremin derinliği, 10 kilometre olarak açıklandı.
Çok geçmeden Yunanistan'da Korint Körfezi'nin kuzeydoğusunda yer alan Boeotia'da, Türkiye saatiyle 08:05'de bir deprem meydana geldi. Depremin büyüklüğü 4.1 olarak açıklanırken, yerin 25 kilometre derinliğinde meydana geldiği aktardıldı.
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