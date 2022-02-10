NİĞDE

Niğde Valiliği'nden yapılan açıklamada, kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle 11 Şubat Cuma günü il genelinde okulların 1 gün süreyle ara verildiği açıklandı.

Ayrıca, kamu kuruluşlarında çalışan hamile ve engelli personellere de 1 gün idari izin verildi.

KONYA

Konya’nın 16 ilçesinde olumsuz hava şartları ve buzlama sebebiyle 11 Şubat Cuma günü okullarda yüz yüze eğitime 1 gün süreyle ara verilerek, uzaktan eğitim kararı alındı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, Hıfzıssıhha Kurulu kararı ile olumsuz hava şartları ve buzlanma sebebiyle Beyşehir, Bozkır, Derbent, Derebucak, Doğanhisar, Emirgazi, Ereğli, Güneysınır, Hadim, Halkapınar, Hüyük, Ilgın, Karapınar, Sarayönü, Taşkent ve Yunak ilçelerinde yüz yüze eğitime 11 Şubat 2022 Cuma günü 1 gün süreyle ara verildiği bildirildi. Açıklamada, bu ilçelerde eğitime uzaktan eğitim sistemi ile devam edileceği kaydedildi.

AĞRI

Valilikten yapılan açıklamada, yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları sebebiyle Ağrı merkez, Eleşkirt, Hamur ve Taşlıçay ilçeleri ile bağlı köylerdeki tüm okullarda eğitim öğretime 11 Şubat'ta ara verildiği bildirildi.

Valilik açıklamasında, kamu kurumlarında çalışan hamile ve engelli personelin de 1 gün süreyle izinli sayılacağı ifade edildi.

HAKKARİ

Hakkari’de olumsuz hava koşulları nedeniyle il merkezi ile Yüksekova ilçesinde bugün taşımalı eğitime bir gün ara verildi.

Hakkari Valiliğinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Olumsuz hava koşulları nedeniyle Valiliğimiz kararıyla Hakkari merkez ve Yüksekova ilçemizde 11 Şubat 2022 Cuma günü TAŞIMALI eğitime 1 gün süreyle ara verilmiştir" denildi.









KAYSERİ

Kayseri'de kar yağışı nedeniyle Yahyalı ve Hacılar ilçesinde eğitime ara verilirken, İncesu'da ise taşımalı eğitime ara verildi.

Kayseri'de etkisini gösteren kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Yağış sonrasında oluşan olumsuz hava koşulları nedeniyle Yahyalı ve Hacılar ilçesinde eğitime ara verilirken, İncesu'da ise taşımalı eğitime 1 gün ara verildi. 3 ilçede hamile ve engelli vatandaşlar da izinli sayılacak.

IĞDIR

Iğdır'da kar nedeniyle bazı okullarda bugün eğitim yapılmayacak.

Iğdır'ın Tuzluca ilçesi ile yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı sonrası bazı okullarda eğitime ara verildi. Yapılan açıklamada; kar yağışı ve buzlanma sebebi ile eğitim öğretime 1 gün ara verecek okullar; Abbasgöl İlkokulu, Abbasgöl Ortaokulu, Doğanyurt ilk/Ortaokulu, Gülahmet ilkokulu, Kızılkelefe İlkokulu olarak açıklandı. Taşımalı eğitime 1 gün ara verilecek okullar ise Göktaş konutları,Pirli , Sürmeli, Aşağı ve Yukarı Cıyrıklı, Yeniköy, Helimcan ve Halkışlak köylerindeki taşımalar hariç Tuzluca ilçesindeki tüm taşımalar olarak açıklandı.

İHA

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