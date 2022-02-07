Türkiye Son dakika: EGM duyurdu: Türk bayraklı balıkçı teknesinde ele geçirildi!

Son dakika: EGM duyurdu: Türk bayraklı balıkçı teknesinde ele geçirildi!

Türkiye

Son dakika: EGM duyurdu: Türk bayraklı balıkçı teknesinde ele geçirildi!

Gine açıklarında Türk bayraklı bir balıkçı teknesinde 528 kilogram kokain ele geçirildi. Son dakika haberini Emniyet Genel Müdürlüğü duyurdu.

07 Şubat 2022, Pazartesi 16:33 Son Güncelleme:
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Emniyet Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Gine açıklarında Türk bayraklı bir balıkçı teknesinde yapılan aramada, 528 kilogram kokain ele geçirildiği bildirildi.

Emniyet Genel Müdürlüğü, Gine açıklarında, Gine ve İspanya kolluk kuvvetleri tarafından yapılan bilgi paylaşımı sonucunda, Türk bayraklı bir balıkçı teknesine düzenlenen operasyonda, toplam 528 kilogram kokain ele geçirildiğini duyurdu.

Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından konu hakkında yapılan yazılı açıklamada şu ifadeler yer aldı:

“Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığımız koordinesinde; İstihbarat Başkanlığı, Hatay Emniyet Müdürlüğü, Mersin Emniyet Müdürlüğü ve İstanbul Emniyet Müdürlüğünün yaptığı çalışmalarda, uluslararası uyuşturucu madde ticaretine yönelik elde edilen bilgiler İspanya makamlarıyla paylaşılmış, 6 Şubat 2022 tarihinde İspanya ve Gine kolluk kuvvetleri tarafından Gine açıklarında Türk bayraklı bir balıkçı teknesinde yapılan aramada, 528 kilogram kokain ele geçirilmiştir. Olayla ilgili teknedeki 5 şüphelinin yanı sıra ülkemizde uluslararası uyuşturucu madde ticaretine karıştığı tespit edilen ve aralarında organizasyon elebaşının da bulunduğu 5 şüpheli daha yakalanmış, operasyon kapsamında toplam 10 şüpheli gözaltına alınmıştır. Şüpheliler hakkında adli işlemler devam etmektedir.”


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