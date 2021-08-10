Türkiye Son dakika: Ekşi Sözlük'teki paylaşıma soruşturma

Son dakika: Ekşi Sözlük'teki paylaşıma soruşturma

Türkiye

Son dakika: Ekşi Sözlük'teki paylaşıma soruşturma

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, "Ekşi Sözlük" isimli sosyal paylaşım sitesinde yer alan "halkın ayaklanması için daha ne olması gerekiyor" başlığıyla ilgili soruşturma başlatıldığını bildirdi.

10 Ağustos 2021, Salı 00:01 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yapılan açıklamada, "Ekşi Sözlük" isimli sosyal paylaşım sitesinde yer alan "halkın ayaklanması için daha ne olması gerekiyor" başlıklı içerik hakkında, başlık ve başlık altında yer alan paylaşımlarda suç ve suç unsuru içeren ifadeler bulunduğu kanaatine varıldığı aktarıldı.

Bu paylaşımla ilgili şüpheli şahıs veya şahıslar hakkında, Türk Ceza Kanunu'nda (TCK) yer alan, "suç işlemeye tahrik" ve "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçlarından resen soruşturma başlatıldığı ifade edildi.

Bu aşamada soruşturma sonucunda belirlenen hukuki durum ve delil durumu dikkate alınarak değerlendirme yapılacağı da açıklandı.

AA

İlgili Haberler
Son dakika: Afgan gazeteci hakkında soruşturma başlatıldı


Yazarlarımızdan
Hakan Çelik
3 kazada toplam 29 kişiyi kaybettik
Hakan Çelik
Murat Çelik
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Aşı 16 yaşa inmeli
Murat Çelik
Oral Çalışlar
Büyükada’nın 'Beyaz Atlı' doktoru
Oral Çalışlar
Banu Şen
Gözü şimdi daha yükseklerde: Erzurum
Banu Şen
Şirin Sever
Mücadelenizi çok sevdik kızlar
Şirin Sever
Murat Gülderen
Yangını tahmin eden teknolojiler
Murat Gülderen
Rauf Tamer
Kısa bir mola
Rauf Tamer
Erkut Can
Genç Afganlar nereye geliyor?
Erkut Can
Büşra Özbelli
Tavşan Ralph kısa filmini paylaşmaya yüzüm yok
Büşra Özbelli
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Son dakika: Afgan gazeteci hakkında soruşturma başlatıldı