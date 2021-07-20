Türkiye Son dakika: Elazığ'daki örtü yangını kontrol altına alındı

Son dakika: Elazığ'daki örtü yangını kontrol altına alındı

Türkiye

Son dakika: Elazığ'daki örtü yangını kontrol altına alındı

Son dakika haberine göre, Elazığ'da çıkan ve kontrol altına alınan örtü yangınında 150 dönüm mera alanı zarar gördü.

20 Temmuz 2021, Salı 22:53 Son Güncelleme:
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Alınan bilgiye göre, Mastar Dağı'nın merkeze bağlı Koçkale ve Gölardı köyü sınırlarındaki mera alanında henüz bilinmeyen nedenle çıkan örtü yangını, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayıldı.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

Ekiplerin zorlu arazi şartlarında yaklaşık 3 saat süren çalışması sonucu kontrol altına alınan yangında 150 dönüm mera alanı zarar gördü.

Bölgede soğutma çalışmaları sürdürülüyor.

AA

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