Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe'de toplandı. Kritik toplantıda gündemde yüksek elektrik faturalarının düşürülmesi var.

Cumhurbaşkanı Erdoğan koronavirüsü atlatmasının ardından kabine toplandı. Kabine toplantısında ekonomideki gelişmeler ele alınacak. Temel gıdada KDV indiriminin de yer aldığı yeni teşvik ve tedbir paketinin piyasalara nasıl yansıdığı değerlendirilecek. Yüksek elektrik faturalarıyla ilgili atılacak adımlar da kabinenin gündeminde olacak.

Kritik toplantıya ilişkin detayları CNN Türk muhabiri Arda Erdoğan aktardı.





Arda Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:

KDV İNDİRİMİ GENİŞLEYECEK Mİ?

Ekonomi ağırlıklı bir toplantı olacak. Toplantıda geçtiğimiz hafta yapılan KDV indiriminin piyasalara yansıması ele alınacak. Gıda ürünlerinde KDV yüzde 8'den yüzde 1'e inmişti. Uygulama genişleyecek mi, eğitim ve sağlık alanlarını kapsayacak mı? Bunun bütçeye etkileri ne olacak? Tüm bunların detayları Hazine ve Maliye Bakanı Nebati'nin sunumunda olacak.

ELEKTRİK FATURALARI İÇİN ÜÇ AYAKLI ÇALIŞMA

Bir başka ekonomiyi ilgilendiren konu da elektrik faturaları. Elektrik faturalarına gelen zamlar büyük tepki ile karşılanmıştı. Zamların geri alınması istenmişti. Faturaların düşürülmesi için atılacak adımlar masada olacak. Üç ayaklı bir çalışma var. Ticarethaneleri, konutları ve cemevlerini kapsayacak bir çalışmadan bahsediliyor. Kabinede yapılacak sunumda detaylar ele alınacak. İşletmeler ticari işletmelerde tarife değişikliğinden etkilenecek mi? O da bu kabine toplantısında değerlendirilecek. Yüksek enerji kullanan ticari işletmelerin yüksek fatura, az enerji kullananların az fatura ile karşılaşması şeklinde bir kademelendirilmiş sistem öngörülüyor.

CEMEVLERİNE GELEN ELEKTRİK FATURALARI

Cemevleri bir ayrı bir başlık. Onlar ticarethane statüsünde faturalandırılıyor. Cemevlerine gelen yüksek elektrik faturaları nedeniyle şikayetler vardı. Bu kapsamda bu cemevlerinin mesken statüsünde faturalandırılması masada olacak.

ERDOĞAN KABİNE TOPLANTISI'NIN ARDINDAN AÇIKLAYACAK

Bütün bu başlıklara ilişkin açıklamayı Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplantı sonrası yapacak.







