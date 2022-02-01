Ekonomi Son dakika: Elektrik faturalarında yeni tarife düzenlemesi resmen yürürlüğe girdi

Son dakika: Elektrik faturalarında yeni tarife düzenlemesi resmen yürürlüğe girdi

Ekonomi

Son dakika: Elektrik faturalarında yeni tarife düzenlemesi resmen yürürlüğe girdi

Son dakika haberine göre, meskenlerde alçak gerilim tek zamanlı abone grubu için, faturaya esas günlük ortalama 5 Kilowatt saat(kWh) olan tüketim miktarının 7 kWh olarak belirlenmesine ilişkin Enerji Piyasa Düzenleme Kurulu’nun, kurul kararı Resmi Gazete’de yayımlandı.

01 Şubat 2022, Salı 01:47 Son Güncelleme:
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Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’na ilişkin kurul kararı Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, Enerji Piyasa Düzenleme Kurulunun 31/01/2022 tarihli toplantısında;31/12/2021 tarihli ve 10707 sayılı Kurul Kararı ile mesken alçak gerilim tek zamanlı abone grubu için faturaya esas günlük ortalama 5 kWh olarak belirlenen tüketim miktarının, 1/02/2022 tarihinden itibaren düzenlenecek faturalar için günlük ortalama 7 kWh olarak güncellenmesine karar verildiği belirtildi.

ANKARA (İHA)

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