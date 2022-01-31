Son dakika: Elektrik faturalarını düşürecek yeni düzenleme! Aylık tüketim..
Son dakika haberine göre, milyonlarca kullanıcıyı ilgilendiren flaş düzenleme yapıldı. Haberi Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası duyurdu. Erdoğan, elektrik faturalarıyla ilgili yeni bir düzenlemeye gidildiğini belirterek, "Vatandaşlarımızın 2-3 kat faturalarının arttığı yönündeki şikayetleri sonrası elektik kurumlarımıza tarifelerin düzenlemeye gitmesi talimatını verdik. Elektrik faturalarında aylık tüketimi, 150 kilovattan 210 kilovata çıkarıyoruz" dedi.
31 Ocak 2022, Pazartesi 18:52 Son Güncelleme:
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Elektrik faturalarında yeni düzenlemeye gidileceğini açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, detayları paylaştı:
''Yılbaşı itibarıyla tarifelerde zorunlu düzenlemeye gitmekte kaldık. Vatandaşlarımızın 2-3 kat faturalarının arttığı yönündeki şikayetleri sonrası elektik kurumlarımıza tarifelerin düzenlemeye gitmesi talimatını verdik. Elektrik faturalarında aylık tüketimi, 150 kilovattan 210 kilovata çıkarıyoruz. ''