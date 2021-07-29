Türkiye Son dakika: Elektrik ve su kesintileri sonrası Hatay Valiliği'nden sabotaj açıklaması

Son dakika: Elektrik ve su kesintileri sonrası Hatay Valiliği'nden sabotaj açıklaması

Türkiye

Son dakika: Elektrik ve su kesintileri sonrası Hatay Valiliği'nden sabotaj açıklaması

Hatay Valiliği'nden, elektrik ve su kesintileriyle ilgili bugüne kadar kolluk kuvvetlerine ulaşan herhangi bir sabotaj ihbarının olmadığının tespit edildiği duyuruldu.

29 Temmuz 2021, Perşembe 20:58 Son Güncelleme:
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Valilikten yapılan açıklamaya göre, kentte elektrik ve su kesintileri ile ilgili basında ve sosyal medyada, sabotaj iddialarının gündeme getirildiği belirtildi.

Açıklamada, "Gündeme getirilen sabotaj iddiaları hakkında, Valiliğimizce yapılan incelemeler neticesinde bugüne kadar kolluk kuvvetlerimize ulaşan herhangi bir sabotaj ihbarının olmadığı tespit edilmiştir." ifadesine yer verildi.

AA

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