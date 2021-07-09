Türkiye Son dakika... Elif Çakal'ın şüpheli ölümünde önemli gelişme! 2 isim tutuklandı

Son dakika... Elif Çakal'ın şüpheli ölümünde önemli gelişme! 2 isim tutuklandı

Türkiye

Son dakika... Elif Çakal'ın şüpheli ölümünde önemli gelişme! 2 isim tutuklandı

Sultangazi'de uçurumda cansız bedeni bulunan 15 yaşındaki Elif Çakal'ın ölümüne ilişkin aranan 2 kişi tutuklandı.

09 Temmuz 2021, Cuma 15:18 Son Güncelleme:
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 Sultangazi'de, 15 yaşındaki Elif Çakal'ın yüksekten düşme sonucu hayatını kaybetmesine ilişkin soruşturmada, haklarında yakalama kararı verilen 2 zanlı tutuklandı. Alınan bilgiye göre, Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığınca, "Cebir, tehdit ve hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" ve "eziyet" suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında haklarında yakalama kararı verilen şüpheliler G.K. (22) ve U.B (21) teslim oldu.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 2 şüpheli sevk edildiği mahkemece tutuklandı.


OLAYIN GEÇMİŞİ

Sultangazi'de taş ocakları mevkisinde, 26 Haziran'da arkadaşlarıyla pikniğe giden Elif Çakal, bir süre sonra uçurumdan düşmüş, olay yerine gelen ekiplerce bulunduğu yerden çıkarılan Çakal'ın hayatını kaybettiği belirlenmişti.

Soruşturma kapsamında, Çakal'la birlikte olan 2 arkadaşının ifadesine başvurulurken, olayın ardından kaçtıkları tespit edilen diğer 2 arkadaşı ise gözaltına alınmıştı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 18 yaşından küçük 2 şüpheli, serbest bırakılmıştı.

Çakal'ın hayatını kaybetmesinden hemen önce çekildiği belirlenen yeni görüntüler ortaya çıktı. Söz konusu görüntülerde Çakal'ın, yanında bulunan 2 kız arkadaşıyla kavga ettiği anlar yer almıştı.

Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Çakal'ın arkadaşı olduğu belirtilen 4 şüpheli hakkında, daha sonra "Cebir, tehdit ve hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" ve "eziyet" suçlarından yakalama kararı çıkarılmıştı.

Bunun üzerine gözaltına alınan şüphelilerden S.T. (17) tutuklanırken, T.Y. (15) hakkında, ev hapsinden oluşan adli kontrol tedbirinin uygulanmasına karar verilmişti.

AA

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