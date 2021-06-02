Türkiye Son dakika: Elleriyle mezar kazdırdığı kadına tecavüz etti

Son dakika: Elleriyle mezar kazdırdığı kadına tecavüz etti

Türkiye

Son dakika: Elleriyle mezar kazdırdığı kadına tecavüz etti

İstanbul Gaziosmanpaşa'da uzaklaştırma kararı aldıran Ayşegül G.'yi sokak ortasında görüp mezarlığa götüren İsmail G. genç kadına mezarını kazdırdı. Ardından genç kadını bir otele götürüp saatlere işkence ve tecavüz etti.

02 Haziran 2021, Çarşamba 07:50 Son Güncelleme:
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Akıl almaz işkenceler yaptığı Ayşegül G.’ye, elleriyle mezar kazdıran, götürdüğü otelde cinsel saldırıda bulunan İsmail G. tutuklandı. Zanlı hakkında 23.5 yıl hapis cezası talep edildi.

İstanbul Gaziosmanpaşa'da imam nikâhlı şekilde yaşayan Ayşegül G. (29) ile İsmail G. (35) arasında sorunlar baş gösterince, çift karşılıklı olarak yollarını ayırma kararı aldı. İkili arasındaki problemler bitmek bilmeyince genç kadın, İsmail G. tarafından darp edildiği iddiasıyla mahkemeye başvurarak 3 ay uzaklaştırma kararı çıkardı.

Bir çocuğunun annesi Ayşegül G.'nin peşini bırakmayan İsmail G., bir gün sokak ortasında gördüğü kadını kaçırıp Karlıktepe'deki mezarlığa götürdü. Sabah gazetesinden Atakan Irmak'ın haberine göre, burada alkol almaya başlayan İsmail G., üzerine alkol döktüğü Ayşegül G.'ye, "Seni öldürüp babamın mezarlığına gömeceğim" dedi ve korkuya kapılan kadına elleriyle mezar kazdırmaya başladı. Ağlayarak mezarlığı bir müddet kazan Ayşgül G., sabaha kadar süren darp ve tehdit sırasında birkaç kez bayıldı.

İŞKENCE DOLU SAATLER

Sabah olduğunda Ayşegül G.'ye kendisini mezara gömmekten vazgeçtiğini söyleyen İsmail G., bir otele götürdüğü genç kadına işkence ettikten sonra soydu ve cinsel saldırıda bulundu. Acı ve korku dolu saatler geçiren Ayşegül G., "Şikâyetçi olmayacağım. Sadece gidip kızımı görmek istiyorum" diyerek kurtulmayı başardı. Bunun üzerine İsmail G., dehşet dolu anlar yaşattığı talihsiz kadını 3 gün sonra ikametine bıraktı.

Vakit kaybetmeden soluğu polis merkezinde alan Ayşegül G., yaşadıklarını anlatarak şikâyetçi oldu. İfadesi alınan İsmail G., Ayşegül G.'nin isteğiyle mezarlığa gidip alkol aldıklarını ve iftiraya maruz kaldığını iddia etti. Nöbetçi Sulh Ceza Hâkimliği'ne sevk edilen şüpheli İsmail G., tutuklanarak demir parmaklıkların ardına konuldu.

'KURTULMAYA ÇALIŞIYOR'

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturması kapsamında mezarlıkta yapılan incelemede, toprağın açıldığına dair izlere rastlandı. Savcılık, İsmail G.'nin suçtan kurtulmaya yönelik ifade verdiğini belirterek, zanlı hakkında "Nitelikli Cinsel Saldırı", "Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma" ve "Yaralama" suçları kapsamında 23.5 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenledi.


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