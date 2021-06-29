Siyaset Son dakika: Elmalı Davası ile ilgili AK Parti'den flaş açıklama

Son dakika: Elmalı Davası ile ilgili AK Parti'den flaş açıklama

Siyaset

Son dakika: Elmalı Davası ile ilgili AK Parti'den flaş açıklama

Son dakika haberine göre, Elmalı'da iki kardeşin istismar edilmesiyle ilgili görülen Elmalı Davası ile ilgili AK Parti'den açıklama geldi. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, 'Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’mız hem yargılama sürecine müdahil olmuştur; hem de evlatlarımızı ihtiyaç duydukları hizmetlerle desteklemeye devam etmektedir. Evlatlarımız güven altındadır.' dedi.

29 Haziran 2021, Salı 14:41 Son Güncelleme:
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Son dakika haberine göre;Antalya Elmalı'da iki kardeşin istismarına ilişkin davayla ilgili AK Parti'den açıklama geldi. Ömer Çelik, "Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’mız hem yargılama sürecine müdahil olmuştur; hem de evlatlarımızı ihtiyaç duydukları hizmetlerle desteklemeye devam etmektedir. Evlatlarımız güven altındadır." ifadelerini kullandı.

Ömer Çelik'in sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar şöyle:

 AK Parti olarak Antalya Elmalı'da iki evladımızın istismar edilmesi davasını yakından takip ediyoruz. Faillerin mümkün olan en ağır cezayı alması en büyük temennimizdir. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’mız hem yargılama sürecine müdahil olmuştur; hem de evlatlarımızı ihtiyaç duydukları hizmetlerle desteklemeye devam etmektedir. Evlatlarımız güven altındadır. Adaletin tecelli edeceğine inanıyoruz. Hukuki süreçleri takip ediyoruz.

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