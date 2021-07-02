Türkiye Son dakika: Elmalı Davası'nda çocukların öz babası ilk kez konuştu! Tüyler ürperten ifade: Her gittiğimde görüyorum!
  • Haberler
  • Türkiye Haberleri
  • Son dakika: Elmalı Davası'nda çocukların öz babası ilk kez konuştu! Tüyler ürperten ifade: Her gittiğimde görüyorum!

Son dakika: Elmalı Davası'nda çocukların öz babası ilk kez konuştu! Tüyler ürperten ifade: Her gittiğimde görüyorum!

Türkiye

Son dakika: Elmalı Davası'nda çocukların öz babası ilk kez konuştu! Tüyler ürperten ifade: Her gittiğimde görüyorum!

Son dakika haberine göre, Antalya Elmalı'da iki kardeşin sistematik şekilde cinsel istismara uğradığı iddiası gündemdeki yerini koruyor. Çocukların anne ve üvey babasının serbest kalmasına tepkiler yükselmişti. Son olarak çocukların öz babası canlı yayında bağlandı ve tüyler ürperten açıklamalarda bulundu.

02 Temmuz 2021, Cuma 14:07 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Elmalı davası’ Türkiye’yi ayağa kaldırmış, korkunç olay infial uyandırmıştı. Yaşananların ardından istismar maruzu çocukların öz babası ilk kez konuştu. Babanın çarpıcı açıklamalarının ardından babaanne bağlandı. İddiaları tüyler ürpertti.



Çocukların öz babası Gürhan bey, Kanal D ekranlarında hafta içi her gün yayınlanan sunuculuğunu Hakan Ural ile Nur Tuğba Namlı’nın yaptığı “Neler Oluyor Hayatta” programına canlı bağlanarak ilk kez açıklamalarda bulundu.

“GÖZLERİNDEKİ KORKUYU VE DEHŞETİ HİSSETTİM”

“İlk ve son defa sizin yayınınızda açıklama yapıyorum” diyen baba isyan etti. Çocuklarının yaşadığı korkunç olayı başta anlayamadığı, çocuklarına baskı altında rol yaptırıldığını iddia etti. “Kimseye zarar vermemem için başta benden gizlendi” diyen baba, olayı dava sürecinde öğrendiğini anlattı. Çocuklarını sık sık görmeye gittiğini söyleyen baba “Her gidişimde çocuklarımın gözlerinde şiddeti, korkuyu ve istismarı görüyorum” dedi. Çocukların yalan söylediği yönündeki iddialara ise “çocuklarım yalan söylemiyorlar, onlara güveniyorum” ifadesini kullandı.

“ANNEYE SÖYLEDİĞİMDE ONLAR YALANCI DEDİ, KAHKAHA ATTI”

Babanın çarpıcı açıklamalarının ardından konuşan babaanne Günay hanım, çocuklarım dediği torunları için “zeytin tanesine hasret kalmışlar, onu tabağın altına sakladılar” dedi. Ardından da çocukları aldığında kendisine tuhaf davrandıklarını söyleyerek “bizi döver misin?” diyerek ilginç sorular sorduklarını anlattı. Durumu anneye anlattığında annenin kahkaha atarak “anne onlar çok yalancı” dediğinden bahsetti. Üvey babanın ise çocuklar için “onlar şeytan” ifadesini kullandığını söyledi. Çocuklara hırsızlık yaptırıldığını iddia eden babaanne gözyaşlarını tutamadı. Sonra da çocukların kabloyla dövüldüğünü, sırtlarında değnek kırıldığını ileri sürdü.


Yazarlarımızdan
Oral Çalışlar
Helal olsun Galatasaray’a
Oral Çalışlar
Murat Çelik
Üçüncü doz meselesi
Murat Çelik
Rauf Tamer
Demokrat Amca
Rauf Tamer
Hakan Çelik
Teknolojide kimse geride kalmasın
Hakan Çelik
Şirin Sever
Dillerimi hakim bey, bağlasan durmaz!
Şirin Sever
Banu Şen
Toroslarla denizin kaynaştığı coğrafya: Mersin
Banu Şen
Erkut Can
Rakamlarla geçti ömrümüzün son demi
Erkut Can
Murat Gülderen
Yavruları da çok akıllı
Murat Gülderen
Büşra Özbelli
Tavşan Ralph kısa filmini paylaşmaya yüzüm yok
Büşra Özbelli
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Sakarya'da korkunç olay! 13 parçaya ayrılmıştı, başları bulunamadı