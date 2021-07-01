Türkiye Son dakika: Elmalı davasında flaş gelişme! Bakanlık duyurdu

Son dakika: Elmalı davasında flaş gelişme! Bakanlık duyurdu

Türkiye

Son dakika: Elmalı davasında flaş gelişme! Bakanlık duyurdu

Son dakika haberine göre, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, ''Antalya Elmalı’daki istismar vakasında mağdur 2 çocuğumuz hakkında mahkemeye yaptığımız devlet korumasına alınma talebi kabul edilmiştir." denildi.

01 Temmuz 2021, Perşembe 22:17 Son Güncelleme:
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Antalya'nın Elmalı ilçesinde iki kardeşin istismarına ilişkin davada mağdur iki çocuğun devlet korumasına alınması talebinin mahkemece kabul edildiğini, çocuklara bakanlığa bağlı bir kuruluşta sağlıklı ve güvenli bir yaşam alanı sağlanacağını bildirdi.

Bakanlıktan Elmalı'da iki kardeşin istismarına ilişkin davayla ilgili yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Antalya Elmalı'da yargılama süreci devam eden istismar vakasında, mağdur iki çocuğumuz hakkında mahkemeye yaptığımız devlet korumasına alınma talebi kabul edilmiştir. Çocuklarımıza, bakanlığımıza bağlı bir kuruluşta sağlıklı ve güvenli bir yaşam alanı sağlayacağız."

AA

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