Türkiye Son dakika... Elmalı davasında önemli gelişme! Erişim engeli getirildi

Son dakika... Elmalı davasında önemli gelişme! Erişim engeli getirildi

Türkiye

Son dakika... Elmalı davasında önemli gelişme! Erişim engeli getirildi

Antalya Elmalı'da iki kardeşin istismar edilmesine ilişkin davada mağdur çocukların annesi M.A. adına açılan ve sanık avukatlarınca da doğrulanan sosyal medya hesabından yayınlanan belgelere erişim engeli getirildiği bildirildi.

01 Temmuz 2021, Perşembe 14:03 Son Güncelleme:
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Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Metin Feyzioğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"Elmalı dosyasında çocuklarını istismar etmekten sanık annenin küçüklerin en mahrem bilgilerini ve muayene raporlarını Twitter'da kendini savunma adına (!) paylaşımına, TBB'nin dün gece yaptığı başvuru üzerine Ankara Nöbetçi 8. Sulh Ceza Hakimliğince erişim engeli getirilmiştir."

AA


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