Ekonomi Son dakika: Elon Musk'tan flaş Bitcoin açıklaması

Son dakika: Elon Musk'tan flaş Bitcoin açıklaması

Ekonomi

Son dakika: Elon Musk'tan flaş Bitcoin açıklaması

ABD'li elektrikli otomobil üreticisi Tesla'nın Üst Yöneticisi Elon Musk, şirketin Bitcoin'i ödeme türü olarak kabul etmeye "büyük olasılıkla" yeniden başlayacağını belirtti.

21 Temmuz 2021, Çarşamba 23:07 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Musk, katıldığı bir konferansta, Tesla ve SpaceX'in Bitcoin yatırımının yanı sıra kendisinin de kişisel olarak Bitcoin, Ethereum ve Dogecoin yatırımları olduğunu aktardı.

Bitcoin madenciliğinde yenilenebilir enerji kaynaklarına daha fazla geçiş olduğunu belirterek, özellikle Çin'de kullanılmakta olan bir grup kömür santralinin kapatıldığını anlattı.

Musk, "Yenilenebilir enerji kullanım yüzdesinin büyük olasılıkla yüzde 50 veya üzerinde olduğunu ve bu oranı artırmaya yönelik bir eğilim olduğunu doğrulamak için biraz daha özen göstermek istiyorum. Eğer öyleyse, Tesla büyük olasılıkla Bitcoin kabul etmeye devam edecek." değerlendirmesinde bulundu.

Elon Musk, mayıs ayında Twitter'dan yaptığı bir paylaşımda, çevresel endişeleri gerekçe göstererek Tesla'nın araç satışlarında Bitcoin kullanmayı askıya aldığını duyurmuştu.

AA

İlgili Haberler
Elon Musk'tan Tesla itirafı! 'Nefret ediyorum'Elon Musk, 35 metrekare büyüklüğünde eve yerleşti


Yazarlarımızdan
Ekrem Sarısu
Af Kanunu borçlanma hakkı getirmedi
Ekrem Sarısu
Oral Çalışlar
Kılıçdaroğlu’nun Suriyeli çözümü
Oral Çalışlar
Hakan Çelik
Türkiye’deki göçmenler dönmek istemiyor
Hakan Çelik
Murat Gülderen
64 kilometrelik aroma yolu
Murat Gülderen
Erkut Can
Üçüncü doz çeşitlemesi
Erkut Can
Bilal Emin Turan
Kurban etine aman dikkat!
Bilal Emin Turan
Özlem Denizmen
Tatil öncesi
Özlem Denizmen
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Avrupa borsaları günü yükselişle kapattı