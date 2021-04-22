Türkiye Son dakika... Emekli amiraller ifade veriyor!

Son dakika... Emekli amiraller ifade veriyor!

Türkiye

Son dakika... Emekli amiraller ifade veriyor!

Montrö bildirisine yönelik soruşturmalar devam ediyor. İfadeye çağırılan 6 emekli amiralle 1 emekli general bugün Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na gitti.

22 Nisan 2021, Perşembe 10:24 Son Güncelleme:
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Ayrıntıları CNN TÜRK muhabiri Serhat Dal aktardı;

Gece yarısı bildirisi soruşturmasında ilk etapta 10'u gözaltına alınarak 4'ü ifadeye çağrılarak 14 emekli amiralin ifadeleri alınmıştı. Ardından da adli kontrol şartıyla serbest bırakılmışlardı. Ancak alınan ifadeler doğrultusunda Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturmanın genişletilmesine karar vermişti. 6'sı emekli amiral 1'si emekli general olmak üzere 7 kişiyi daha 22 Nisan yani bugün ifadeye çağırmıştı ve sabah saatleri itibarıyla o 7 isim Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne geldiler ve ifade işlemlerine başlandı.

İstanbul, Muğla, Antalya ve Ankara'da bulunuyordu ikametleri bu 7 kişinin. 7 şüphelinin evinde yapılan aramalarda dijital materyallere de el konmuştu. Bilgisayar ve cep telefonlarına... İşte o dijital materyaller üzerindeki incelemeler de analizler de devam ediyor.


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