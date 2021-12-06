Son dakika! Amirallerin hazırladığı bildiriyle ilgili iddianame tamamlandı
Emekli amirallerin hazırladığı bildiri ile ilgili iddianame hazırlandı. Amirallere 'anayasal düzene karşı suç için anlaşmaktan' 12'şer yıl hapis cezası isteniyor.
06 Aralık 2021, Pazartesi 16:00 Son Güncelleme:
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NE OLMUŞTU?
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 4 Nisan'da bazı emekli amirallerin yayımladığı "Montrö Bildirisi"ne ilişkin soruşturma başlattığını duyurmuştu.
Soruşturma kapsamında, 5 Nisan'da Ergun Mengi, Atilla Kezek, Alaettin Sevim, Ramazan Cem Gürdeniz, Nadir Hakan Eraydın, Bülent Olcay, Kadir Sağdıç, Türker Ertürk, Turgay Erdağ ve Ali Sadi Ünsal gözaltına alınmış, Engin Baykal, Cemil Şükrü Bozoğlu, Mustafa Özbey ve Atilla Kıyat'a ise emniyete gelmeleri için tebligat yapılmıştı.Ayrıntılar geliyor...
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