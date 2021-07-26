Türkiye Son dakika: Emekli asker, kanser hastası eşini kravatla boğup intihar etti

Son dakika: Emekli asker, kanser hastası eşini kravatla boğup intihar etti

Türkiye

Son dakika: Emekli asker, kanser hastası eşini kravatla boğup intihar etti

Ankara'da kanser hastası eşini kravatla boğduktan sonra intihar eden Kara Kuvvetleri Komutanlığı'ndan emekli asker Mehmet Yıldırım çocuklarına bir de not bıraktı.

26 Temmuz 2021, Pazartesi 12:11 Son Güncelleme:
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Ankara'da Kara Kuvvetleri Komutanlığı'ndan emekli asker Mehmet Yıldırım (70) karaciğer kanseri hastası eşi Hamiyet Yıldırım'ı (74) kravatla boğduktan sonra tabanca ile yaşamına son verdi.

Olay, sabaha karşı 2 çocuk sahibi olan Yıldırım çiftinin yalnız oturduğu Keçiören ilçesi Şenlik Mahallesi'ndeki evinde meydana geldi. Kara Kuvvetleri Komutanlığı'ndan emekli asker Mehmet Yıldırım, bir süredir hastalığı nedeniyle yatağa bağımlı yaşayan eşinin odasına girdi. Mehmet Yıldırım, eşi Hamiyet Yıldırım'ı kravatıyla boğduktan sonra oğlunu telefonla aradı.


'HAKKINIZI HELAL EDİN'

Yıldırım, "Her şeyi ben yaptım, hakkınızı helal edin" dedikten sonra tabancasını alıp, başına dayayarak ateşledi. Silah sesini duyan komşuları polis ve 112 Acil Servise haber verdi. Gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Hamiyet Yıldırım'ın öldüğü belirlendi. Ağır yaralanan Mehmet Yıldırım ise ilk müdahalesinin ardından ambulansla Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Mehmet Yıldırım da doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

NOT BIRAKTI

Mehmet Yıldırım'ın çocuklarına intihar notu bıraktığı da ortaya çıktı. Yıldırım'ın "Oğluma telefon ediniz" diyerek çocuklarının telefon numarasını yazdığı notta, "Bağışlayın; kendi hür irademle yaptım. Babanız Mehmet Yıldırım" ifadelerini kullandığı öğrenildi.

Yıldırım çiftinin evli olan iki çocuğunun dün akşam eşleriyle birlikte anne ve babasını ziyaret ettiği de belirtildi.

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