Türkiye Son dakika: Emekli bankacı silahlı saldırıya uğradı

Son dakika: Emekli bankacı silahlı saldırıya uğradı

Türkiye

Son dakika: Emekli bankacı silahlı saldırıya uğradı

Bursa'da kahvehane önünde silahlı saldırıya uğrayan emekli bankacı Ferit K. hastaneye kaldırıldı. Polis, kaçan şüpheliyi arıyor.

31 Ağustos 2021, Salı 11:52 Son Güncelleme:
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Bursa’da emekli bankacı Ferit K., kahvehane önünde silahlı saldırıya uğradı. Bacağından vurulan Ferit K., hastaneye kaldırıldı. Ekipler kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.


Olay, saat 09:00 sıralarında Gemlik ilçesine bağlı Balıkpazarı Mahallesi'nde meydana geldi. Emekli bankacı Ferit K.'ya kahvehaneden çıktığı sırada motosikletten ateş açıldı. Bacağına kurşun isabet eden Ferit K., yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ferit K. Gemlik Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlatıldı.


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