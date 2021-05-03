Son dakika: Emeklilerin bayram ikramiyesinin ödeneceği tarih açıklandı! Bakan Bilgin duyurdu
Milyonlarca emeklinin beklediği son dakika haberi geldi. Ramazan Bayramı ikramiyelerinin ne zaman ödeneceğini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin açıkladı. Emekliler bu bayramda ikramiyelerini zamlı şekilde 1100 lira olarak alacak. İşte emeklilerin bayram ikramiyesinin ödeneceği tarih...
03 Mayıs 2021, Pazartesi 15:05 Son Güncelleme:
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, 12,7 milyon emekliye Ramazan Bayramı ikramiyelerinin 6-7 Mayıs’ta ödeneceğini açıkladı. Bakan Bilgin, ödenecek ikramiye miktarının ise 12,3 milyar lira olduğunu belirtti.
Geçtiğimiz hafta yapılan yasal düzenleme ile emekli bayram ikramiyesi 1.100 TL'ye yükseltilmişti. Bu kapsamda 2021 yılı Ramazan Bayramı ikramiyesi bayramdan önceki hafta ödenecek.
SSK EMEKLİLERİ 6 MAYIS'TA
Bakan Bilgin, SSK emeklilerinin 6 Mayıs’ta, Emekli Sandığı ve Bağ-Kur emeklilerinin ise 7 Mayıs’ta bayram ikramiyesi alabileceklerini duyurdu.
Emeklilerin yanında olmaya devam edeceklerini vurgulayan Bakan Bilgin, “Emek de emeklilerimiz de başımızın tacı. Emeklilerimizin 7 gün 24 saat hizmetindeyiz. Türkiye’mizin kalkınması için alın teri döken, ülkemizin her bir karışında emeği ve hizmeti olan emeklilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz. Aileleri ile birlikte hayırlı bayramlar geçirmelerini temenni ediyorum.” dedi.