Ekonomi Son dakika: Emeklilerin bayram ikramiyesinin ödeneceği tarih açıklandı! Bakan Bilgin duyurdu
  • Haberler
  • Ekonomi Haberleri
  • Son dakika: Emeklilerin bayram ikramiyesinin ödeneceği tarih açıklandı! Bakan Bilgin duyurdu

Son dakika: Emeklilerin bayram ikramiyesinin ödeneceği tarih açıklandı! Bakan Bilgin duyurdu

Ekonomi

Son dakika: Emeklilerin bayram ikramiyesinin ödeneceği tarih açıklandı! Bakan Bilgin duyurdu

Milyonlarca emeklinin beklediği son dakika haberi geldi. Ramazan Bayramı ikramiyelerinin ne zaman ödeneceğini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin açıkladı. Emekliler bu bayramda ikramiyelerini zamlı şekilde 1100 lira olarak alacak. İşte emeklilerin bayram ikramiyesinin ödeneceği tarih...

03 Mayıs 2021, Pazartesi 15:05 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, 12,7 milyon emekliye Ramazan Bayramı ikramiyelerinin 6-7 Mayıs’ta ödeneceğini açıkladı. Bakan Bilgin, ödenecek ikramiye miktarının ise 12,3 milyar lira olduğunu belirtti.

Geçtiğimiz hafta yapılan yasal düzenleme ile emekli bayram ikramiyesi 1.100 TL'ye yükseltilmişti. Bu kapsamda 2021 yılı Ramazan Bayramı ikramiyesi bayramdan önceki hafta ödenecek.

SSK EMEKLİLERİ 6 MAYIS'TA

Bakan Bilgin, SSK emeklilerinin 6 Mayıs’ta, Emekli Sandığı ve Bağ-Kur emeklilerinin ise 7 Mayıs’ta bayram ikramiyesi alabileceklerini duyurdu. 

Emeklilerin yanında olmaya devam edeceklerini vurgulayan Bakan Bilgin, “Emek de emeklilerimiz de başımızın tacı. Emeklilerimizin 7 gün 24 saat hizmetindeyiz. Türkiye’mizin kalkınması için alın teri döken, ülkemizin her bir karışında emeği ve hizmeti olan emeklilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz. Aileleri ile birlikte hayırlı bayramlar geçirmelerini temenni ediyorum.” dedi.

İlgili Haberler
Emekliye çifte zam, memura fark geliyor! Temmuz ayında ödenecek


Yazarlarımızdan
Hakan Çelik
İhtiyatlı iyimserlik
Hakan Çelik
Ekrem Sarısu
Prim ödemeye devam edersem aylığım düşer mi?
Ekrem Sarısu
Erkut Can
Biden borçlarını ödedi ama…
Erkut Can
Murat Gülderen
Annelere özel tekno indirimler
Murat Gülderen
Oral Çalışlar
‘Dış güçler’
Oral Çalışlar
Bilal Emin Turan
Paylaşarak kazanın!
Bilal Emin Turan
Özlem Denizmen
Nasıl iş bulurum?
Özlem Denizmen
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER VakıfBank duyurdu! Hesabı olan herkesi ilgilendiriyor…