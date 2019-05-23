Emrah Serbes, İzmir- Aydın yolunda, otomobillerine arkadan çarptığı 3 kişinin ölümüne neden olmuştu. 13 yıl 4 ay hapis cezası ile yargılanan Behzat Ç.’nin senaristi, yazar Emrah Serbes hakkında yargıtay kararını verdi. 13 yıl 4 ay hapis cezası kararı onandı.

EMRAH SERBES KİMDİR?

27 Ocak 1981 tarihinde Yalova doğumlu olan Emrah Serbes, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Tiyatro Tarihi ve Teorisi Anabilim Dalı Bölümü'nden mezundur. Birçok gazete ve dergide yazılar yazdı.

Yazıdığı kitaplar en çok okunanlar listesine giren Emrah Serbes, ilk öykü kitabı olan "Erken Kaybedenler" Haziran 2009 tarihinde raflarda yerini aldı.

Behzat Ç dizisi ve Behzat Ç: Seni Kalbime Gömdüm sinema filminin senaristi olan Emrah Serbes, bu projeyle adını geniş kitlelere duyurdu. Popüler yazarlar arasında anılan Emrah Serbes kitap yazmaya devam etti.

Emrah Serbes'in kitapları;

Metaforla Saadet Olmaz (2006)

Her Temas İz Bırakır (2006)

Son Hafriyat (2008)

Erken Kaybedenler (2009)

Hikayem Paramparça (2012)

Deliduman (2014)

Müptezeller (2016)

AA