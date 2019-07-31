Galatasaray’a transferi resmiyete kavuşmak üzere olan Emre Mor, Celta Vigo’da tesislere giderek takım arkadaşlarıyla vedalaştı. Ancak futbolcunun ayrılığının ardından kulüp ilginç bir harekette bulundu.

Genç oyuncudan kalan malzemelerin çöpe atıldığı ortaya çıktı. Futbolcuya ait krampon kutularının çöpe atılmış görüntüleri ortaya çıktı. Eldesmarque internet sitesinde Emre’nin satın alma opsiyonlu kiralık Sarı-Kırmızılılara gidecek olmasına karşın eşyalarına böyle bir muamele yapılmasının dikkat çekici olduğu belirtildi.

KAP AÇIKLAMASI GELDİ

Sarı-Kırmızılı kulüp tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Emre Mor'un kulübümüze geçici transferi konusunda futbolcu ve kulübü RC Celta de Vigo ile resmi görüşmelere başlanmıştır" denildi.





EMRE MOR DA PAYLAŞTI

Emre Mor da Instagram hesabı üzerinden bir paylaşım yaptı. Mor, "Yakında görüşmek üzere Galatasaray. Road to İstanbul" yazdı.