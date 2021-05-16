Türkiye Son dakika... En yüksek miktarlı "Captagon" cinsi uyuşturucu ele geçirildi

Son dakika... En yüksek miktarlı "Captagon" cinsi uyuşturucu ele geçirildi

Türkiye

Son dakika... En yüksek miktarlı 'Captagon' cinsi uyuşturucu ele geçirildi

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, "Bakanlığımıza bağlı gümrük muhafaza ekiplerince bugüne dek gerçekleştirilen en yüksek miktarlı "Captagon" cinsi uyuşturucu madde yakalaması gerçekleştirilmiştir. Uyuşturucunun yaklaşık piyasa değeri 313 milyon liradır" dedi.

16 Mayıs 2021, Pazar 20:15 Son Güncelleme:
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Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Bugüne dek en yüksek miktarlı "Captagon" cinsi uyuşturucunun ele geçirildiğini açıkladı.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Bakan Muş, şu ifadelere yer verdi:

"Bugün; Bakanlığımıza bağlı gümrük muhafaza ekiplerince bugüne dek gerçekleştirilen en yüksek miktarlı "Captagon" cinsi uyuşturucu madde yakalaması gerçekleştirilmiştir.

Birleşik Arap Emirlikleri'ne transit edilmek üzere İskenderun Limakport Limanına gelen 17 konteyner yükü “bina taşı” beyan edilen eşyada 15-16 Mayıs tarihlerinde Hatay Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü personelince arama gerçekleştirilmiştir.

Yapılan aramada 11 konteyner içerisinde 1.072,6 kg (6.264.259 adet) “Captagon” cinsi uyuşturucu hap ele geçirilmiştir. Ele geçirilen maddenin yaklaşık piyasa değeri 313 milyon TL’dir.

Titiz bir çalışma neticesinde bu büyük yakalamayı gerçekleştiren bakanlık personellerimizi tebrik ediyorum. Zehir tacirlerine geçit vermemek için azami gayretlerimizi sürdüreceğiz."

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