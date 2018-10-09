Son dakika! Enflasyonla mücadelede dev şirketlerden indirim kararı

Et ve Süt Kurumu 10 üründe yüzde 10 indirim yaptı.

Atatürk Orman Çiftliği 14 üründe yüzde 10 indirim yaptı.

Sığ ve toz gübreyle yemde yüzde 10 indirim yapıldı.

TMO pirinci yüzde 20-40 indirimle arasında satmaya devam edecek.

Çaykur önümüzdeki dönemde zam yapmayacak.

5 BÜYÜK MARKET ZİNCİRİ İNDİRİM AÇIKLADI

Carrefour, BİM, Şok, Migros ve Metro 50 üründe iki ay süreyle yüzde 10 indirim yaptığını açıkladı.

KOSGEB alacaklarında 3 ay ilave erteleme yapıldı.



