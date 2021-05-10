Türkiye Son dakika: Engelli Hafize'nin demir kafeste cansız bedeni bulundu

Son dakika: Engelli Hafize'nin demir kafeste cansız bedeni bulundu

Türkiye

Son dakika: Engelli Hafize'nin demir kafeste cansız bedeni bulundu

Antalya’da yaşanan kan donduran olayda zihinsel engelli 26 yaşındaki Hafize Bakır demir kafeste ölü bulundu. Hafize'yi kendisine zarar vermemesi için evde demir kafese koydukları öğrenildi.

10 Mayıs 2021, Pazartesi 15:29 Son Güncelleme:
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Antalya’da zihinsel engelli Hafize Bakır (26), evlerinde kendisine zarar vermemesi için koyulduğu kafeste ölü bulundu. Hafize Bakır'ın cenazesi Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Manavgat'ın Ulukapı Mahallesi'nde ailesiyle yaşayan ve geçirdiği rahatsızlık sonrasında 3 yaşından bu yana zihinsel engelli olan Hafize Bakır, iddialara göre sürekli kendine zarar vermeye başladı. Hafize Bakır'ın kendisine zarar vermemesi için evin içine ailesi tarafından 1,5 metre yüksekliğinde demir kafes yaptırdığı öğrenildi.

Babası Osman Bakır bugün saat 11.00 sıralarında Hafize Bakır'ı, kafesin üst kısmındaki demire başı sıkışmış halde buldu. Haber verilmesi üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede Hafize Bakır'ın yaşamını yitirdiğini belirledi.

Hafize Bakır'ın cenazesi kesin ölüm sebebinin belirlenmesi amacıyla Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.


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