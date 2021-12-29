Son dakika: Engelli kız ortadan kayboldu! Telefonuna gelen mesaj...

İstanbul Avcılar’da, dün sabah saatlerinden beri kayıp olan 18 yaşındaki yüzde 42 engelli kızın ailesi, çocuklarının bulunmasını istiyor. Hayatından endişe ettiklerini söyleyen baba, kızının internet üzerinden tanıştığı bir kişiye kaçtığından şüphelendiklerini ileri sürüyor.





SOSYAL MEDYADAN TANIŞTILAR

Olay, dün sabah saatlerinde Avcılar Gümüşpala Mahallesi’nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, babası işe gittikten sonra saat 06.30 sıralarında evden çıkan Aleyna Nur Aşıklar, bir daha geri dönmedi. Saat 10.00 sıralarında kızı uyandırmaya giden anne, kızının evde olmadığını, aradığında ise telefonlarının da kapalı olduğunu fark etti. Bunun üzerine eşi Yaşar Aşıklar’a haber veren anne, işten gelen eşiyle beraber Firuzköy Karakoluna giderek, kayıp başvurusunda bulundu.

Karakolda ifade veren anne ve baba, çocuklarının yüzde 42 dikkat dağınıklığı engeli olduğunu, kızlarının sosyal medya üzerinden tanıştığı adama kaçtığından şüphelendiklerini söyledi.

Karakolun ardından aile, Aleyna Nur’un telefonunun takibe alınması ve şüphelendikleri adam hakkında suç duyurusunda bulunmak için Küçükçekmece Nöbetçi Savcılığına gidip, ifade verdi.

"KIZIM DAHA 18'İNİ DOLDURMADI, ENGELLİ RAPORU VAR"

Kızlarının hayatından endişe ettiklerini anlatan baba Yaşar Aşıklar, engelli kızlarının biran önce bulunmasını isteyerek, “Kızım daha tam 18’ini doldurmadı. İnternet üzerinden tanıştığı kişiyle beraber kaçtığını tahmin ediyoruz. Telefon numarası bizde var, savcılığa verdim, savcılık telefon takip başlattı. Sabah saat 06.00’da evden çıktığımda evdeydi kendisi, hiçbir şey yoktu. Saat 09.30-10.00 gibi annesi kalkıyor, evde olmadığını fark ediyor. O saatten bu yana arıyoruz. Bana sosyal medya hesaplarını kapattığını söylemişti. Fakat şunu söyleyeyim Çin üzerinden yayını olan mevcut sosyal medya ağı üzerinden tanıştığını söyledi. Oradan tanışmış, görüşüyormuş. Hiçbir şey söylememişti. Yüzde 42 engeli var. o şahıs eğer beni duyarsa, yaşının önemi yok. Engelli raporu var, bir zahmet bir şey yapmadan, etmeden geri getirsin. Ne o suçlu duruma düşsün ne biz farklı yollara girelim. Sadece kızımı istiyorum” dedi.

“SENİ KAÇIRACAĞIM DİYE MESAJ ATMIŞ”

Kızlarının telefonunu takibe alındığını anlatan Baba Aşıklar, “Savcılıktan kağıdı aldım, hem kızımın telefonu hem de şahsın telefonu takipte. Eski mesajlarını annesi okumuş, eski mesajlarında evleneceğiz. Kaçıracağım seni gibi, sözleri varmış. Ben de tam detaylı bilmiyorum, o mesajları görmedim bilmiyorum. Okumuş olsaydım müdahale etme şansım olurdu. Şahsın yaşını, soy ismini bilmiyorum. Sadece baş isminin Mehmet olduğunu biliyorum. Kırşehirli olduğunu biliyorum” diye konuştu.











