Son dakika: Engelli Rabia Tosun'dan 10 gündür haber alınamıyor
Burdur'un Tefenni ilçesinde, yüzde v25 engelli olan ve dede ile babaannesiyle yaşayan Rabia Büyüktosun 10 gündür kayıp.
16 Ağustos 2021, Pazartesi 12:24 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Burdur'un Tefenni ilçesinde, dedesi ve babaannesi ile yaşayan, yüzde 25 engelli Rabia Büyüktosun'dan (18) 10 gündür haber alınamıyor.
Tefenni'de dedesi ve babaannesi ile beraber yaşayan, yüzde 25 engelli Rabia Büyüktosun, 10 gün önce evden "Dolaşmaya gidiyorum" diyerek ayrıldıktan sonra bir daha dönmedi. En son Antalya'da görüldüğü belirtilen Büyüktosun'a ulaşamayan yakınları, polise başvurdu.
BUNLARI DA OKUYUN