Son dakika… Enis Fosforoğlu hayatını kaybetti (Enis Fosforoğlu kimdir?)
Türk tiyatrosunun usta oyuncusu Enis Fosforoğlu (71) evinde geçirdiği kalp krizi sonucu vefat etti
Tiyatro sanatçısı 71 yaşındaki Enis Fosforoğlu, 11 Haziran’da kalp krizi geçirmiş, 4 gün sonra taburcu olmuştu.
Detaylar gelecek...
ENİS FOSFOROĞLU KİMDİR?
1948 yılında İstanbul’da doğan Enis Fosforoğlu tiyatro, sinema ve dizi oyuncusudur.
Sanatçı Renan Fosforoğlu ve Mualla Kavur'un oğlu olan Enis Fosforoğlu, Belkıs Dilligil (teyzesi), Avni Dilligil (eniştesi), Aliye Rona (eniştesinin kız kardeşi) gibi sanat kökenli bir aileden gelmektedir.
KIZI DA TİYATRO SANATÇISI
Tiyatro ve dublaj sanatçısı Ferdi Merter ile kardeştirler. Kızı da tiyatro sanatçısı Seren Fosforoğlu’dur.
1970 - 1976 yılları arasında Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü'nde görev yaptı. Değişik tiyatro toplulukları içinde rol aldı, kendi adına tiyatro kurarak uzun yıllar birçok sanatçının yetişmesine katkıda bulundu. Sinema filmleri çeviren sanatçı, senaryo ve yönetmenlik denemesinde de bulundu. TRT FM ve Halk TV Radyo'da radyo programları yapmakta ve tiyatro üzerine dersler vermektedir.
ÖDÜLLERİ
1981 “En yi yönetmen ödülü”
1989 “Gözlerimi Kaparım Vazifemi Yaparım” Jüri özel ödülü
1999 "Lions" İletişim Ödülü
FİLMOGRAFİSİ
Pek Yakında - 2014
Mavi Kolye - 2004
Keloğlan - 2003
Mutluyüz Ailesi - 2001
Şükran Büfe - 1999
Seven Unutmaz - 1978
Zor Oyunu Bozar - 1978
Derbeder - 1977
Herkesin Sevgilisi - 1970
Zeyno - 1970