Son dakika: EPDK'dan elektrik satış fiyatları açıklaması
EPDK'dan yapılan açıklamaya göre; "Elektrik üretiminde oluşan maliyet artışları nedeni ile 1 Temmuz 2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere nihai elektrik satış fiyatlarında tüm abone grupları için %15 oranında artış yapılmıştır." ifadeleri kullanıldı.
30 Haziran 2021, Çarşamba 21:12 Son Güncelleme:
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EPDK'dan yapılan açıklama şöyle:
''Elektrik üretiminde oluşan maliyet artışları nedeni ile 1 Temmuz 2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere nihai elektrik satış fiyatlarında tüm abone grupları için %15 oranında artış yapılmıştır. Bu kapsamda, 1 Temmuz 2021 itibariyle mesken abonelerince 100 kilovatsaat elektrik enerjisi için vergi ve fonlar dâhil olmak üzere 91,56 Türk Lirası ödenecektir.''
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