İstanbul’da yaşayan üniversite öğrencileri Ayşenur G., Cansu A., Fulya A., Furkan Y., İkbal D. ve Mahmut G. Paris’te eğitim hayalleri kurarken kendilerini mahkeme salonunda buldular. Erasmus programı ile Paris’e gideceğini sanan öğrenciler dolandırıldıklarını anlayınca Ahmet D. hakkında suç duyurusunda bulundu. Yapılan yargılama sonrasında Ahmet D., “dolandırıcılık” suçundan 18 yıl hapis cezası ve 17 bin 600 lira para cezasına çaptırıldı.

Ahmet D. isimli kişinin kendisini bir firmanın Erasmus programında danışman olarak tanıttığını belirten öğrenciler, Paris projesi kapsamında kendilerinden çeşitli miktarlarda para aldığını ve sonrasında da “Proje iptal oldu” deyip ortadan kaybolduğunu iddia etti. Öğrencilerden ikisi ayrıca vize işlemleri için şüpheliye vekaletname verdiklerini, şüphelinin de bu vekaletname ile cep telefonu aldığını söylediler. Öğrencilerin yaptıkları şikayetleri inceleyen Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı şüpheli Ahmet D. hakkında, “dolandırıcılık” suçundan dava açtı.

“BEN SADECE ARACIYDIM”

Duruşmada savunma yalan Ahmet D., Erasmus programında eğitmenlik yaptığını söyleyerek, “Ben sadece Cansu A.’ya böyle bir proje olduğunu söyledim. O da katılmak istediğini ve arkadaşlarıyla birlikte başvuru yapacaklarını söyledi. Ben kendilerinden şahsi olarak para almadım. Başka bir kuruluşa para vermişler. Ben sadece aracıydım. Proje iptal edilince müştekiler beni şikayet etti. Müştekilerin maddi zararı varsa karşılamak isterim ama bana bu şekilde talepte bulunmadılar” dedi.

Mahkemede ifade veren müşteki öğrenciler, şikayetlerinin devam ettiğini söyleyerek sanığın cezalandırılmasını istedi. Alınan savunma ve beyanların ardından kararını açıklayan mahkeme, sanığın öğrencilerden 900’er lira aldığı ayrıca iki öğrencinin vekaletnamesi ile 12 bin lira değerinde telefon alıp satarak nakit paraya çevirdiği anlatıldı.

18 YIL HAPİS CEZASI VERİLDİ

Sanığın mahkemedeki savunmalarında suçlamaları kabul etmese de, savcılıkta verdiği ifadede para aldığını kabul ettiğini belirten mahkeme kararında, “Sanığın çelişkili beyanları, katılanların beyanları, bir kısım katılanlar adına telefon alınmış olması, dosyaya sunulan sahte dekont suretleri, Fransız Başkonsolosluğu’ndan gönderildiği izlenimi verilen mesaj ve mailler ve tüm dosya kapsamı birlikte değerlendirildiğinde sanığın savunmalarının suçtan kurtulmaya yönelik olduğu değerlendirilerek itibar edilmemiştir” ifadelerini kullandı. Mahkeme sanık Ahmet D.’yi, “dolandırıcılık” suçundan 18 yıl hapis cezası ve 17 bin 600 lira para cezasına çarptırdı. Kararla birlikte sanığın tutuklanmasına karar verildi.

Damla GÜLER / milliyet.com.tr







