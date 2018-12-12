Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Savunma Sanayii Zirvesi'nde çok önemli açıklamalarda bulundu.

Fırat'ın doğusuna yapılacak operasyon hakkında konuşan Erdoğan, "Bölgedeki DEAŞ unsurlarının da kimler tarafından beslendiğini eğitildiğini gayet iyi biliyoruz. Sınırlarımızın dibinde oynanan oyuna seyirci kalmayacağımız muhataplarımıza söyledik. İşte bu anlayışla Fırat’ın doğusunu bölücü terör örgütünden kurtarmak için başlayacağımız harekatımıza birkaç gün içinde başlayacağımız söylüyoruz. ifadelerini kullandı.

"SURİYELİ GÖÇMENLERİN EVLERİNE GİTMELERİNİ SAĞLAYACAĞIZ"

Birkaç gün içinde yapılacak operasyonun nedenlerine değinen Cumhurbaşkanı, "Hedefimiz kesinlikle Amerikan askeri değil. Ama bölgedeki halkı rahatlatmak, huzur ortamını sağlamak için elimizden geleni yapacağız. Ülkemizdeki Suriyelileri evlerini ancak bu şekilde gönderebiliriz. Hiçbir siyasi çıkar bir ülke halkının kendi vatanında huzur ve güvenle yaşaması kadar katkıda bulunamaz. Biz milletimize ve ülkemize tuzak kurmaya çalışanlarla değil dostluk kurmak isteyenlerle yol yürüyeceğiz." dedi.