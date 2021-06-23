Siyaset Son dakika: Erdoğan başkanlığında Yüksek İstişare Kurulu Toplantısı başladı

Son dakika: Erdoğan başkanlığında Yüksek İstişare Kurulu Toplantısı başladı

Siyaset

Son dakika: Erdoğan başkanlığında Yüksek İstişare Kurulu Toplantısı başladı

Son dakika haberi...Yüksek İstişare Kurulu Toplantısı başladı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılan toplantıya Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlık ediyor.

23 Haziran 2021, Çarşamba 14:36 Son Güncelleme:
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Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Yüksek İstişare Kurulu toplantısı Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında başladı.

Yüksek İstişare Kurulu toplantısı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde başladı. Toplantıya Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, başkanlık ediyor.

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