Türkiye Son dakika: Erdoğan cami cemaatine seslendi! Koronavirüs uyarısı

Son dakika: Erdoğan cami cemaatine seslendi! Koronavirüs uyarısı

Türkiye

Son dakika: Erdoğan cami cemaatine seslendi! Koronavirüs uyarısı

Son dakika haberine göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çamlıca Camii içinde vatandaşların bayramını kutladı ve koronavirüs tedbirleriyle ilgili uyarıda bulundu.

23 Nisan 2021, Cuma 14:28 Son Güncelleme:
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çamlıca Camii içinden vatandaşlara hitap etti. Vatandaşların bayramını kutlayan Erdoğan koronavirüs kurallarına uyulması çağrısında da bulundu. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamasında, 'Çok farklı günlerden geçiyoruz. Koronavirüs salgınından birçok yakınımızı kaybettik. Bir kardeşiniz olarak sizlerden ricam şudur... Bazı tedbirler açıklıyoruz, bazı kararlar alıyoruz. Açıkladığımız bu tedbirlerin, aldığımız bu kararların tek sebebi ülkemizi en az zararla bu belayı nasıl defederiz, bu husumetten nasıl kurtuluruz bunun için. Temennimiz odur ki en kısa zamanda Rabbim bizleri bu musibetten ya hafız ismi şerifi hurmetine muhafaza eylesin' dedi.





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