Türkiye Son dakika: Erdoğan, Cezayirli Hasan Paşa Camisi ve Kasımpaşa'daki hastanede inceleme yaptı

Son dakika: Erdoğan, Cezayirli Hasan Paşa Camisi ve Kasımpaşa'daki hastanede inceleme yaptı

Türkiye

Son dakika: Erdoğan, Cezayirli Hasan Paşa Camisi ve Kasımpaşa'daki hastanede inceleme yaptı

Son dakika haberine göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cezayirli Hasan Paşa Camisi, Kasımpaşa'daki Divanhane ve Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kasımpaşa Ek Binasında inceleme yaptı.

23 Mayıs 2021, Pazar 17:09 Son Güncelleme:
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cezayirli Hasan Paşa Camisi, Kasımpaşa'daki Divanhane ve Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kasımpaşa Ek Binasında incelemelerde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cezayirli Hasan Paşa Camisi, Kasımpaşa'daki Divanhane ve Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kasımpaşa Ek Binasında incelemelerde bulundu.

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