Denizli'de toplu açılış töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan hem içeriye hem de dışarıya dikkat çeken mesajlar verdi. Kemal Kılıçdaroğlu'nu topa tutan Erdoğan, Fransa'daki Sarı Yelekliler eylemlerine de değindi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan "Gezi olaylarında, 15 Temmuz'da herkes gereken dersini aldı. Bu tür olaylara girişenler bedelini ağır öder!" dedi.

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

"Fazla değil 6 aylık aranın ardından yeniden Denizli'deyim. Hasret gidermenin memnuniyeti içerisindeyim. Bu yıl 3 kez Denizli'de olmanın sevincini yaşıyorum.

Bizim kadar ülkemizin tüm şehirlerini gezen başka bir devlet adamı var mı? Yok. Çünkü biz bu millete efendi değil, hizmetkâr olmaya geldik.

Biz 40 yıldır siyaset yolunda milletimizle yürüyoruz. Allah nefes verdikçe birlikte yürümeye devam edeceğiz. Tabii Denizli'ye elimiz boş gelemezdik. 1 milyar 349 milyon liralık 245 eseri bugün Denizli'ye kazandıracağız. Hizmet binaları, parklar, sosyal tesisler, otoparklar birçok eseri bugün hizmete sunduk.

"AK PARTİ'NİN ALEMETİFARİKASI HİZMETTİR"

Tüm bu yatırımları resmen hizmete açıyor ve halkımıza hayırlı olmasını temenni ediyorum. Kurumlarımızı ve emeği geçen herkesi tebrik ediyoruz. AK Parti alametifarikası hizmet olan bir partidir. CHP bu işten anlamaz. Ben İstanbul'u CHP'den aldım. İstanbul neydi biliyor musunuz? Çöp dağları vardı, su yoktu... Bütün sorunları çözdük. Anadolu bir taraf, Avrupa bir taraf... Çift taraflı çalıştık. Boğazın altından da deplase ettik. Artık su sorunu yok. Biz buyuz.

İzmir'de bile susuzluk vardı, o sorunu bile Devlet Su İşleri olarak biz çözdük. Şimdi inşallah İzmir'i de alacağız. Onun için hep birlikte çalışacağız.

Ümraniye'de çöp patladı, 39 kişi öldü. Kimse bunun hesabını sormuyor. Belediye kimdi? CHP. Bay Kemal sen önce bunun hesabını sor. Bir daha söylüyorum. CHP demek çöp demektir. CHP demek hava kirliliği demektir. CHP demek yolsuzluk demektir. CHP demek yasaklar demektir. Ama geliyoruz. Cumhuriyet tarihinin 10 katı hizmet sağladık.

Dediler ki Aydın-Denizli arası yol çok kötü. Daha Başbakan değilim. Söz verdik 1 yıl içerisinde Aydın-Denizli bölünmüş yolunu yaptık. İşte biz buyuz. Söz veririz yaparız. Şehirlerimizi altyapı ve üstyapı ile donattık. Sağ olsun Nihat Zeybekçi döneminde birçok yatırım yapıldı. Önümüzde 3,5 ay var.

Unutmayın '2 tane dev proje' dedim. Biri millet bahçeleriydi. Başlattık, sadece İstanbul'da 5 tane açtık. Bir de millet kıraathaneleri vardı. Şimdi onları da açtık, açıyoruz.

CHP DEDİ Kİ "BUNLAR KUMARHANE AÇIYOR"

Yahu bu CHP ne dedi: Bunlar kumarhane açıyor. Çünkü bunların işi gücü okey tahtasına tuğlaları dizmek. Kıraathane ne? Okuma evi. Bunlar bilmiyor. Gençler gelecek orada okuyacak. Çayını, kahvesini de içecek. Bu bir lütuf değil, devletin milletle kaynaşması demektir. Daha düne kadar sadece hayatlarını idame ettirmek isteyen vatandaşlarımız konforlu bir hayat sürüyor. Ülkemizin tüm imkanlarını milletimize adadık. İnşallah her geçen yıl, milletimizin hayat şartlarını daha da yükselteceğiz. Sadece ana muhalefet partisi bu hizmetlere kör ve sağırdır. Tek dertleri bizi kötülemektir.

Bay Kemal, bak terörle mücadelede neler yapıyoruz? Gördün mü? Uçaklarımızın Sincar'ı o PKK'lılara zindan etti mi? O kol kola gezdiğin teröristlerin açtıkları çukurları onlara mezar edeceğiz.

Ne dedik? Bir gece ansızın gelebiliriz. Geldik mi geldik. Nerede bir sıkıntı varsa orada biz olacağız. Çıkmışlar parlamentoda bize akıl veriyorlar. Benim Kürt kardeşlerimi sokağa döken bunlar değil miydi? Şimdi bir tanesi içeride yatıyor. Adaletin gereği neyse bunu ödeyecek. PKK'sı, PYD'si, YPG'si, FETÖ'sü bunların hepsi aynı. Halkımızı böldüler, parçaladılar.

CHP'nin başındaki zat, yalan yanlış bir sürü zırvayı peş peşe zırvaladı. Ben bu zatı muhatap almayacağım ama milletimiz gerçekleri görsün istiyorum. Hastanelerde hizmet yokmuş. Senin dönemindeydi o. Onlar senin genel müdürlüğündeydi. İlacını artık vatandaş istediği hastaneden alıyor. Şimdi bir de şehir hastanelerini yapmaya başladık.

Bu zat 'Türkiye'de yargıya olan güven düştü' diyor. Bunu neye göre söylediği meçhul. Uluslararası kuruluşlarının yaptığı anketlere göre, biz de adalete olan güven son derece yüksek. Geçmişte önce vesayet güçleri sonra FETÖ tarafından yıpratılan adalet sistemimizin itibari her geçen gün yükseliyor.

"BAKIRKÖY'DE SAKLANDI"

Bu zat 'Türkiye'de bir darbe varsa 20 Temmuz darbesidir' diyor. Bu zat 15 Temmuz'da Bakırköy'de saklandı. Diyor ki 'Bana haber verseydiler ben de gelirdim." Biz çağrımızı yaptık. Bay Kemal senin kulağın vardı ama işine gelmediği için duymuyordu. Sen korkaksın korkak. Sen vatansever değilsin. 20 Temmuz'da ne olmuştu; OHAL kararı alınmıştı. Kararı veren TBMM'dir. İş bitmiştir. Meclis iradesini darbe zannediyor. Bunun saygısı işte bu kadardır. Onlar darbecilerle beraberler. Elbette Meclis kararına darbe derler. Şimdi bunların koalisyonun da terör beslemesi bir parti var.

31 Mart'ta inşallah Cumhur İttifakı'nın zaferini birlikte kutlayacağız. Şimdi bu zat çıkıyor. Türkiye'nin ilkeli ve ahlaki duruşuyla dünyada takdir topladığı Cemal Kaşıkçı olayına laf ediyor. İnsan utanır ama bunlar da hiçbiri yok. Olayın nasıl geliştiğini tüm dünyaya 3 dilde anlattık. Ama kulağı var duymuyor. Gözü var görmüyor. Çünkü kalbi mühürlenmiş. Oysaki büyük emek sarf ederek gerçekleri ortaya çıkardık.

Kudüs zirvesinde bu yaşananları kapsamlı bir şekilde anlattık. Bak sonunda ne oldu. Amerika kararını verdi. Dedi ki olayın arkasında filanca var. Bu konuyu sıkı bir şekilde takip etmeseydik gerçekler ortaya çıkmayacaktı.

İşsizlik diyor. Bir başka yalan bu. Son 10 yıla baktığımızda iş gücünü 23 milyondan 39 milyona çıkartık. Ekonomik saldırılara rağmen bu performansı ortaya koyduk. Ha elbette işsizlik var. Mevsimlik durum da var. Zaman zaman azalır, zaman zaman artar.

"BU TÜR OLAYLARA GİRİŞENLER BEDELİNİ AĞIR ÖDER"

CHP'nin muhalefet tarzında milli ve yerli olmak yok. Nerede Türkiye'ye karşı özellikle bir girişim varsa CHP orada. Nerede karalama kampanyası var CHP orada. İşte Fransa'da sarı yeleklileri var. CHP de orada PKK da orada. Çıkmışlar sokağa davet ediyorlar. Bu ne terbiyesizliktir. Bir tanesi televizyon ekranında kendini bilmez, edep yoksunu, edep fukarası milleti sokağa davet ediyor. Ahlaksıza bak! Zaten bunlara yargı gereken cevabı verecektir. Sen ne yapıyorsun, burası Paris mi? Gezi olaylarında, 15 Temmuz'da herkes gereken dersini aldı. Bu tür olaylara girişenler bedelini ağır öder! Biz Türkiye'yi bugünlere terör örgütlerine rağmen, CHP'ye rağmen getirdik. 2023 hedeflerimize de bunlara rağmen ulaşacağız."



