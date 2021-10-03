Cumhurbaşkanı Erdoğan Ulusal Genç İstihdam Stratejisi ve Eylem Planı ile ilgili sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "Türkiye genç nüfus bakımından çok az ülkenin sahip olduğu büyük bir potansiyele sahip… Bu potansiyelin değerlendirilmesi açısından oldukça önemli bir adım olan Ulusal Genç İstihdam Stratejisi ve Eylem Planı’nın şimdiden tüm gençlerimize hayırlı olmasını diliyorum." dedi.



