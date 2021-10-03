Ekonomi Son dakika! Erdoğan duyurdu: Tüm gençlerimize hayırlı olmasını diliyorum

Son dakika! Erdoğan duyurdu: Tüm gençlerimize hayırlı olmasını diliyorum

Ekonomi

Son dakika! Erdoğan duyurdu: Tüm gençlerimize hayırlı olmasını diliyorum

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Ulusal Genç İstihdam Stratejisi ve Eylem Planı ile ilgili açıklamalarda bulundu.

03 Ekim 2021, Pazar 17:49 Son Güncelleme:
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Cumhurbaşkanı Erdoğan Ulusal Genç İstihdam Stratejisi ve Eylem Planı ile ilgili sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "Türkiye genç nüfus bakımından çok az ülkenin sahip olduğu büyük bir potansiyele sahip… Bu potansiyelin değerlendirilmesi açısından oldukça önemli bir adım olan Ulusal Genç İstihdam Stratejisi ve Eylem Planı’nın şimdiden tüm gençlerimize hayırlı olmasını diliyorum." dedi.


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