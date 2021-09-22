Sosyal medya hesabından açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şanlıurfa’da yer alan ve ‘Tarihin Sıfır Noktası’ olarak adlandırılan Göbeklitepe’deki dikilitaşların bir sureti, New York’taki Birleşmiş Milletler binasının bahçesinde sergilenmeye başladı. Ülkemize ve Şanlıurfa’mıza hayırlı olsun." dedi.