Son dakika: Erdoğan 'Hayırlı olsun' diyerek New York'tan paylaştı!
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından paylaşım yaparak Şanlıurfa Göbeklitepe’deki dikilitaşların bir suretinin New York’taki Birleşmiş Milletler binasının bahçesinde sergilenmeye başlandığını duyurdu.
22 Eylül 2021, Çarşamba 10:17 Son Güncelleme:
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Sosyal medya hesabından açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şanlıurfa’da yer alan ve ‘Tarihin Sıfır Noktası’ olarak adlandırılan Göbeklitepe’deki dikilitaşların bir sureti, New York’taki Birleşmiş Milletler binasının bahçesinde sergilenmeye başladı. Ülkemize ve Şanlıurfa’mıza hayırlı olsun." dedi.
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