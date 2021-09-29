Türkiye Son dakika... Erdoğan ile görüşen Putin'den ilk açıklama

Son dakika... Erdoğan ile görüşen Putin'den ilk açıklama

Türkiye

Son dakika... Erdoğan ile görüşen Putin'den ilk açıklama

Son dakika haberine göre; Soçi'deki tarihi zirvede Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşen Putin, 'Görüşme çok yararlı ve kapsayıcı geçti. Temasta olacağız.' dedi.

29 Eylül 2021, Çarşamba 17:27 Son Güncelleme:
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Rusya Devlet Başkanı Putin ile Soçi'de Devlet Başkanlığı Resmi Konutu'ndaki görüşmesi, saat 13.25'te başladı. Görüşmenin 2 saat 45 dakika sürdüğü öğrenildi. Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yaptığı görüşmenin ardından Soçi’deki Devlet Başkanlığı Resmi Konutu’ndan ayrıldı.

Son dakika haberine göre; Putin, görüşme sonrası Erdoğan'a ziyaret için teşekkür ederek, "Görüşme çok yararlı ve kapsayıcı geçti. Temasta olacağız.” dedi.

Putin, Soçi'de yaptığı görüşme sonrasında devlet başkanlığı rezidansının önünde uğurlama yaparken Erdoğan ile bir süre ayak üstü sohbet etti.

Kendisinin yanında çalışan 30 kadar kişinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hastalandığını anlatan Putin, en yakınında 24 saat çalışan bir kişi dahil bunların üçüncü doz Kovid-19 aşısını geç yaptırması nedeniyle virüs kaptığını kaydetti. Buna rağmen kendisine bir şey olmadığını anlatan Putin, antikorunun çok yüksek olduğunu söyledi.


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