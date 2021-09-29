Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "TC-TRK" uçağı ile saat 11.15'te, Rusya'nın Soçi kentine gitti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Rusya Devlet Başkanı Putin ile Soçi'deki görüşmesi başladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "TC-TRK" uçağı ile saat 12.15'te, Rusya'nın Soçi kentine geldi.

Erdoğan, Soçi Uluslararası Havalimanı'nda, Krasnador Bölge Vali Yardımcısı Aleksandr Ruppel, Soçi Belediye Başkanı Aleksey Kopaygorodskiy, Rusya Dışişleri Bakanlığı Devlet Protokolü Genel Müdürü İgor Bogdaşev, Türkiye'nin Moskova Büyükelçisi Mehmet Samsar, Novorossisk Başkonsolosu Fırat Bayar ve büyükelçilik personeli tarafından karşılandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MİT Başkanı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da Soçi'ye geldi.

KRİTİK GÖRÜŞME BAŞLADI

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Rusya Devlet Başkanı Putin ile Soçi'deki görüşmesi başladı.



