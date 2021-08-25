Türkiye Son dakika: Erdoğan imzaladı, Kara, Hava ve Deniz Komutanlığı'na önemli atamalar

Son dakika: Erdoğan imzaladı, Kara, Hava ve Deniz Komutanlığı'na önemli atamalar

Türkiye

Son dakika: Erdoğan imzaladı, Kara, Hava ve Deniz Komutanlığı'na önemli atamalar

General ve amiral atamaları Resmi Gazete'de yayımlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nda 85, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nda 26, Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nda 30 personel yeni görev yerlerine atandı.

25 Ağustos 2021, Çarşamba 07:11 Son Güncelleme:
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Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararlara göre, bazı general ve amirallerin atamaları gerçekleşti.

Resmi Gazete'de yayımlanan kararname ile, Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nda 85, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nda 26, Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nda 30 personel yeni görev yerlerine atandı.

Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nda Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Genelkurman 2'nci Başkanlığına, Korgeneral Kemal Yeni 1'inci Ordu Komutanlığına, Korgeneral Yavuz Türgenci 3'üncü Ordu Komutanlığı'na getirildi.

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nda, Tuğamiral İsmail Güldoğan Donanma Komutanlığı Kurmay Başkanlığı'na, Tuğamiral Nejat İnanır Deniz Kuvvetleri Komutanlığı İstihbarat Başkanlığı'na atandı.

RAFET DALKIRAN İSTİHBARAT BAŞKANI OLDU

Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nda ise Korgeneral Rafet Dalkıran Genelkurmay İstihbarat Başkanlığı'na, Tümgeneral Erdoğan Gür 2'nci Ana Jet Üssü Komutanlığı'na, Tümgeneral İsmail Günaydın Hava Harp Okulu Komutanlığı'na getirildi.


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