Son dakika: Erdoğan, koronavirüsten ölen Ahmet Galip Yıldırım'ın cenaze namazına katıldı
Son dakika haberine göre, Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım'ın babası Ahmet Galip Yıldırım koornavirüs nedeniyle 88 yaşında hayatını kaybetti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Yıldırım'ın cenaze namazına katıldı.
02 Mayıs 2021, Pazar 15:16 Son Güncelleme:
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kovid-19 tedavisi gördüğü hastanede 88 yaşında vefat eden Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım'ın babası Ahmet Galip Yıldırım'ın cenaze namazına katıldı.
Yıldırım için Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camisi'nde cenaze namazı kılındı.
Namaza, Yıldırım'ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, milletvekilleri ve ilçe belediye başkanları katıldı.
Ahmet Galip Yıldırım'ın cenazesi, Çengelköy Mezarlığı'nda toprağa verildi.
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