Türkiye Son dakika: Erdoğan NATO Zirvesi'nde ilan etti: Beklediğimiz desteği göremedik

Son dakika: Erdoğan NATO Zirvesi'nde ilan etti: Beklediğimiz desteği göremedik

Türkiye

Son dakika: Erdoğan NATO Zirvesi'nde ilan etti: Beklediğimiz desteği göremedik

Son dakika haberine göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'İstikrara Katkı' oturumuna gönderdiği mesajda 'Komşumuz ve müttefikimiz Yunanistan'la diyaloğun canlandırılmasının, ikili meselelerin çözümünün yanında bölgemizin istikrar ve refahına da hizmet ettiğine inanıyorum' dedi. Erdoğan ayrıca, 'Terörün her türlüsüne karşı yürüttüğümüz mücadelede maalesef müttefik ve ortaklarımızdan beklediğimiz destek ve dayanışmayı göremedik. ' diye konuştu.

14 Haziran 2021, Pazartesi 15:59 Son Güncelleme:
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'İstikrara Katkı' oturumuna video mesaj gönderdi.  Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Komşumuz ve müttefikimiz Yunanistan'la diyaloğun canlandırılmasının, ikili meselelerin çözümünün yanında bölgemizin istikrar ve refahına da hizmet ettiğine inanıyorum" dedi. Erdoğan, "Terörün her türlüsüne karşı yürüttüğümüz mücadelede maalesef müttefik ve ortaklarımızdan beklediğimiz destek ve dayanışmayı göremedik. Türkiye, dinamik ekonomisi, güçlü savunma sanayisi, ilkeli dış politikası ve müttefikleriyle iş birliği içinde küresel barış ve istikrara yardımcı olmayı sürdürecektir" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları:

Irak'tan Afganistan'a, Kafkaslar'dan Balkanlar'a, Karadeniz'den Akdeniz'e, Afrika'ya kadar istikrarın tesisine yönelik tüm girişimlere öncülük ediyor, katkı sağlıyoruz.

Komşumuz ve müttefikimiz Yunanistan'la diyaloğun canlandırılmasının, ikili meselelerin çözümünün yanında bölgemizin istikrar ve refahına da hizmet ettiğine inanıyorum.

İstikrarın tesisinin önündeki en büyük engellerden biri terördür. Türkiye, NATO ve ilgili tüm uluslararası platformlarda terörle mücadelede ilk safta yer almaktadır.

PKK/PYD'den DEAŞ ve FETÖ'ye kadar birçok terör örgütüyle sınırlarımız içinde ve dışında yoğun bir mücadelenin içindeyiz.

DEAŞ'la göğüs göğüse çarpışan ve gencecik evlatlarını şehit veren tek NATO müttefikiyiz. Sınır ötesi operasyonlarda 4 bine yakın DEAŞ'lı teröristi etkisiz hale getirdik. Terörün her türlüsüne karşı yürüttüğümüz mücadelede maalesef müttefik ve ortaklarımızdan beklediğimiz destek ve dayanışmayı göremedik.

Suriye, Irak ve Türkiye'de eli masumların kanına bulaşmış terör örgütü elebaşlarının meşru bir aktör gibi en üst seviyede muhatap alındığına, desteklendiğine şahit olduk.


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