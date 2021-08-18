Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed'i resmi törenle karşıladı. Baş başa ve heyetler arası görüşmeler ile ortak basın toplantısının ardından Ahmed onuruna resmi akşam yemeği verecek.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, ziyaret, Türkiye-Etiyopya arasındaki diplomatik ilişkilerin tesis edilişinin 125'inci yılında gerçekleşecek olması nedeniyle ayrı bir önem taşıyor.

İkili münasebetlerin tüm yönleriyle gözden geçirileceği, ülkeler arasındaki iş birliğinin geliştirilmesi için atılabilecek adımların ele alınacağı ziyarette, ayrıca güncel bölgesel ve uluslararası gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulacak.



