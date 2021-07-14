Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın grup toplantısındaki konuşması sonrasında kürsüye gelen AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, "Bugün iki belediye başkanı arkadaşımız daha büyük AK Parti ailesine katılıyor. Amacı hizmet ve milletin duasını almak olan, gönül belediyeciliği yapmak isteyen arkadaşlarımızın katılımları bizleri de onurlandırıyor. Bugün inşallah iki belediye başkanı arkadaşımızla birlikte, son 1 yıl içinde partimize katılan belediye başkanı sayısı 40 oluyor." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra Saadet Partisi'nden istifa ederek AK Parti'ye geçen Çüngüş Belediye Başkanı Ali Suat Akmeşe'ye rozetini taktı. Erdoğan, "Bu hafta gerçekten muhteşem bir Diyarbakır seyahati oldu. Başkanımız da bu seyahatin bereketi oldu. İnanıyorum ki bunun gerisi de çok daha farklı şekilde gelecektir. Gerek milletvekillerimiz gerekse belediye başkanlarımız hep birlikte Diyarbakır'ı aslına rücu ettireceğiz. Hayırlı olsun." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, daha sonra Saadet Partisinden istifa ederek AK Parti'ye katılan Elazığ Yazıkonak Belediye Başkanı Hatif Çadırcı'ya da rozetini taktı.







