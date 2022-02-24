Rusya'nın Ukrayna'ya harekatı sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan güvenlik zirvesini topladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde bugün saat 11.00’de bir güvenlik zirvesi gerçekleştirildi.

Zirveye, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın katıldı. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kazakistan’a ziyareti nedeniyle zirveye katılamadı.

"KABUL EDİLEMEZ"

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, zirvede, Rusyanın Ukraynaya askeri müdahelesi ele alındı. Zirvede, Rusyanın Minsk mutabakatlarını ortadan kaldıran bu saldırısının uluslararası hukuku ihlal ettiği ve kabul edilemez olduğu ifade edildi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'nın doğusundaki Donbas'a özel askeri operasyon başlattıklarını duyurdu. Putin, Ukrayna askerlerine "Derhal silahlarınızı bırakıp evinize dönün" çağrısında bulundu.

ERDOĞAN İLE PUTİN GÖRÜŞTÜ

Kremlin'den konuya ilişkin yapılan açıklamada, liderlerin Rusya'nın Donetsk ve Lugansk halk cumhuriyetlerini tanıması hakkında görüş alışverişinde bulunduğu belirtildi.

Açıklamaya göre, Vladimir Putin, Ukrayna'nın Donbas'taki saldırganlığı ve Minsk Anlaşmalarını uygulamayı ısrarla reddetmelerine dayanarak bu kararı almanın nesnel gerekliliğini vurguladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan da konuya ilişkin görüşlerini paylaştı.

Görüşmede, Rusya Federasyonu için uzun vadeli yasal olarak bağlayıcı güvenlik garantileri oluşturma konuları da tartışıldı. Bu bağlamda Putin, ABD ve NATO'nun Rusya'nın meşru endişelerini ve taleplerini görmezden gelme girişimine dönüşen tepkisinden duyduğu hayal kırıklığını dile getirdi.

Liderler, Rus-Türk ilişkilerinin çeşitli formatlarda devam ettirilmesi konusunda anlaştı.

UKRAYNA'DA NE OLDU?

Ukrayna'nın doğusundaki Donbas'taki korkulan oldu! Putin Operasyonu onayladı. Dünya harekat haberi ile güne başladı. Putin'in çok sert açıklamalarının ardından ABD'den de cevap gecikmedi.

Ukrayna İçişleri Bakanlığı, Luhansk’ta Melovoe ve Gorodişe köylerinin Rus askeri birlikleri tarafından ele geçirildiğini açıkladı.

Türkiye Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna'da yaşayan Türk vatandaşlarından "mevcut aşamada" evlerinde ya da güvenli bir yerde kalmalarını ve seyahatten kaçınmalarını istedi.







