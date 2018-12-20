Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

Toplantımızın her iki ülke için yeni iş birliklerine yeni projelere yeni yatırımlara kapı aralamasını temenni ediyorum. Bu etkinliğe öncülük eden Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu kısa adı ile DEİK mensuplarına da özellikle teşekkürlerimi sunuyorum.

Sayın Cumhurbaşkanı, kıymetli iş adamları İran ile geniş bir alanda kapsamlı işbirliklerine sahibiz. Hedefimiz ikili ekonomik ilişkilerimizi siyasi ilişkilerimiz ile aynı seviyeye çıkarmaktır. Bu kapsamda daha önce Sayın Cumhurbaşkanı ile mutabık kaldığımız üzere ikili ticaret hacmimizi 30 milyar dolar seviyesine yükseltilmesini arzu ediyoruz. Geçtiğimiz yıl 10,7 milyar dolar olarak gerçekleşen ikili ticaret hacmimizin bu yılsonu itibarıyla yine aynı düzeyde gerçekleşmesini bekliyoruz.

Korumacı refleksleri geride bırakmamız, ticaretin mantığına uygun şekilde süreci yürütmemiz gerekiyor.

İlgili bakanlara gerekli talimatlarımızı verdik. "Bugün-yarın bitirin" dedik. Önümüzde aşılmayacak hiçbir engel yok.

"İNSANLIK BARIŞA MUHTAÇ, SAVAŞA DEĞİL"

ABD'nin İran'a yönelik olarak uygulamaya koyduğu yaptırımlardır. ABD'nin yaptırım kararının bizi hedefimize ulaşmaktan alıkoymasını engellemek mecburiyetindeyiz. Yaptırımlara karşı çıktığımızı, İran halkını cezalandırmak anlamına geldiğini her platformda açıkça ifade ediyorum.

Tek taraflı atılan bu adımın uluslararası işbirliğine ve güven ortamına zarar vereceğini muhataplarımıza söylüyoruz. İnsanlık barışa muhtaç, savaşa değil.

Yaptırımları kabul etmediğimizi, hiç kimsenin İran ile ticari ilişkilerimizi sonlandıracağını düşünmemesi gerektiğini tekrarlamak istiyorum.

Yaptırımların özellikle bankacılık sisteminden kaynaklanan bazı belirsizliklere yol açtığının farkındayız. Her şeye rağmen bu sorunların çözüme kavuşabileceğine inanıyoruz. Bu konuda karşılıklı dayanışma çerçevesinde birlikte çalışma ve bir yol haritası oluşturma konusunda mutabık kaldık.

Çalışmalarımızın meyvelerini yakın zamanda almaya başlayacağımıza ve fırsata çevireceğimize inancım tamdır.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN HAFIZ-I ŞİRAZİ'DEN ŞİİR OKUDU

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Hafız-ı Şirazi’nin şiirlerinden birini Farsça okuması, İranlı konukları gülümsetti.

Erdoğan şöyle konuştu: Hafız-ı Şirazi’nin şu dizelerini okuyabiliriz: “Üzerinde gönül meyveleri yetişen dostluk ağacı dik, Sayısız çileler getiren düşmanlık fidanını kökünden sök.”