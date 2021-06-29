Son dakika... Erdoğan, Türkmenistan Cumhurbaşkanı Berdimuhammedov ile görüştü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkmenistan Cumhurbaşkanı Berdimuhammedov ile telefonda görüştü. Görüşmede ikili ilişkileri geliştirecek hususlar ve bölgesel konular ele alındı.
29 Haziran 2021, Salı 17:01 Son Güncelleme:
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, ikili ilişkileri geliştirecek hususlar ve bölgesel konular ele alındı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkmenistan Cumhurbaşkanı Berdimuhammedov'un doğum gününü de tebrik etti.
AA
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