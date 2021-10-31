F-35 ve F-16 savaş uçaklarından Suriye'ye birçok başlığın gündeme gelmesi beklenen randevu, büyükelçilerin yol açtığı krizin hemen sonrasında gerçekleşiyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ABD lideri Joe Biden'ın İtalya'nın başkenti Roma'daki görüşmesi başladı.

G-20 Zirvesi için Roma'da bulunan liderler bir araya geldi. Görüşmede F-35 ve F-16 savaş uçaklarından Suriye'ye birçok konunun gündeme gelmesi bekleniyor. F-16 jetlerinin modernizasyonu, son haftaların en sıcak başlığı.

Türkiye ve ABD arasındaki son kriz, Amerika'nın Ankara Büyükelçiliği'nin başını çektiği 10 ülke büyükelçiliklerinin paylaştığı mesajla ortaya çıkmıştı. Büyükelçilikler daha sonra toplu halde açıklama yaparak geri adım attı ve fırtına dindi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, kriz sürerken söz konusu büyükelçilerin 'istenmeyen adam' ilan edilebileceğini açıklamıştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Başkanı Biden'ın daha önce İskoçya'nın başkenti Glasgow'daki İklim Zirvesi'nde baş başa görüşeceği açıklanmış, randevu daha sonra Roma'ya alınmıştı.